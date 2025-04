2025年4月、中国政府がアメリカによる関税強化への報復措置として、重要なレアアース(希土類)元素とその磁石の輸出を停止しました。この措置は、自動車、半導体、航空宇宙産業にとって極めて重要な材料の供給を世界規模で脅かすものであり、アメリカをはじめとする多くの国々で大きな波紋を呼んでいます。China Halts Critical Rare Earth Exports as Trade War Intensifies - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/04/