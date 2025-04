OpenAIのAIチャットサービス「ChatGPT」のスマートフォン用アプリが、2025年3月の「世界で最もダウンロードされたアプリ」になりました。ChatGPTが月間ダウンロード数でトップに立ったのは今回が初めてです。Instagram And TikTok Have Been Dethroned! The Most Downloaded Apps in the World in March · ASO Tools and App Analytics by Appfigureshttps://appfigures.com/resources/insights/20250404ChatGPT became the m