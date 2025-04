YouTubeが、YouTubeショートの視聴時間を制限するための新機能の導入を検討していると報じられています。この機能は、ユーザーが日ごとに視聴時間の上限を設定できるというもので、アプリのベータ版にコードが確認されたことから開発中であることが明らかになりました。YouTube preps new feature to save you from doomscrolling Shortshttps://www.androidauthority.com/youtube-shorts-daily-timer-3543839/YouTube considers a