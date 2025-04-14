◆ロサンゼルス・ドジャース−シカゴ・カブス13日（日本時間14日午前8時10分試合開始、ドジャー・スタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは13日(日本時間14日)、ホームでカブスと対戦し、大谷翔平選手（30）は1番DHで先発出場した。前日12日の大谷は3打数1安打1盗塁。ドジャースは0-16と大敗し、カブスとの3連戦は1勝1敗となっている。ドジャースは今季3戦に先発して1勝0敗のグラスノー投手、カブスはレイ投手が先発した
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