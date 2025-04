【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Member Selfie Movieでは、TWICEメンバーがカメラを持ってキュートにパフォーマンス! TWICEの5thベストアルバム『#TWICE5』より、「Talk that Talk -Japanese ver.-」の先行配信が4月14日にスタート。Member Selfie Movieも公開された。 「Talk that Talk」は2022年に韓国でリリースされた楽曲。 今回リリースされた「Talk that Talk -Japanes