【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■EIKO(上白石萌歌)「Count on me」MVは4月14日20時公開! 映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが、4月23日にアルバム『Count on me』をリリース。その表題曲「Count on me」のMVが4月14日20時に公開されることが決定した。 「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲。Saucy Dogの石原慎也(Vo)が“どんどん前に、音楽自体と共に