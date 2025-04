NCT DREAM NCT DREAMが13日、韓国の人気音楽番「SBS人気歌謡」公開収録イベント『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME』(東京ドーム)本公演前に行われたレッドカーペットに登場。割れんばかりの歓声が響いた。約1年ぶりとなる東京ドームでのステージに「素敵な姿を見せたい」と意欲を示した。『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME powered by SBS INKIGAYO』は、韓国を代表する人気音楽番「SBS人気歌謡」の公開