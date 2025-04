ILLIT ILLIT(アイリット)が12日、韓国の人気音楽番「SBS人気歌謡」公開収録イベント『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME』(東京ドーム)本公演前に行われたレッドカーペットに登場。新曲「Almond Chocolate」の振り付けをレクチャーした。メンバーのMOKAは「一生懸命準備したので、私たち初の東京ドームのステージに期待してください」と意気込みを語った。『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME powered by S