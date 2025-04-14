ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤«¤é¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²á¹ó¤ÊÈòÆñÀ¸³è¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£2016Ç¯4·î¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¸å¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»³ËÜÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò¤ß¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢²¾Àß½»ÂðÆâ¤Ë¡ÖBAR¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØºÇ´ü¤ÎÀ¼ ¥É¥­¥å¥á¥ó¥ÈºÒ³²´ØÏ¢»à¡ÙÃø¼Ô¡¦»³ÀîÅ°¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤¿¡½¡½¡£¡Ê1²óÌÜ¡¿Á´2²ó¡Ë¢£¤Ê¤¼´Ç¸î»Õ¤¬²¾Àß½»ÂðÆâ¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë