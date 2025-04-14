Doina ChiacuNathan LayneJeff Mason[¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥¦¥§¥¹¥È¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£³Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤Ï°ì»þÅª¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢¤ÎºÇ¿·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¡¢È¾Æ³ÂÎÉôÌç¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎËÇ°×Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Ï¡ÖÃ±¤ËÊÌ¤Î´ØÀÇ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë°Ü¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤·¡¢