²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎAdo¡Ê22¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£´é½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ado¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ë¤Ï¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ado¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÄÌ¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç´é¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢MC¤Î°æ·å¹°·Ã¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ã¤Æ¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ado¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥á¡¼