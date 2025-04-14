ÉñÂæ¡ØBug Parade¡Ù¤Î¸ø³«·Î¸Å¤¬13Æü¤ËÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¡¢°ËÀª²ÂÀ¤¡¢Ä¹°æÃ»¡¢ÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¡¢¤®¤¿¤í¡¼¡¢Ã¨»³È»ÂÀ¡¢¼Ä°æ±Ñ²ð¡¢¾®ÂôÆ»À®»á(ºî¡¦±é½Ð)¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£È¬²µ½÷¸÷¼ç±éÉñÂæ¡ØBug Parade¡Ù¸ø³«·Î¸Å¤è¤ê¡û¢£È¬²µ½÷¸÷¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ò¹¹¿·¡×¼ç±é¤ÎÈ¬²µ½÷¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÂæ»ì¤ËÄ©Àï¡£¤·¤«¤·ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤­¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÂæ»ìÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¡¢¤Èµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹