¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£¸½ºß¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Í¥¾¡¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢Á°Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Ï2-3¤ÈÇÔÀï¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¸½ºß16°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ï2Ê¬2ÇÔ¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¡£5Ê¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥«¥Ã¥È¥¤