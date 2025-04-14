[4.13 U17¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à¡¹·è¾¡ ÆüËÜ 2-2(PK2-3) ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¿¥¤¥Õ]U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢AFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àï¤¤¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎFWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍFM)¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤â¤¦1ÅÀ¼è¤Ã¤ÆPK(Àï)¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥µ¥¦