×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£´·î13Æü¡¢U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢³«»Ï£²Ê¬¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£À¥¸ýÂçæÆ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¾®ÎÓ»ÖÌæ¤¬±¦Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Âç¤­¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢GKÂ¼¾¾½¨»Ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¤ÆºÆ¤Ó