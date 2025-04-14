2·î¤Ë¥ª¥â¥·¥í¤²¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Î¤ÏPGYTECH¡Ê¥Ôー¥¸ー¥ï¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Î¡ÖMagCam¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï8580±ß¡£ ¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Á¥Ã¤È¹ØÆþ¡Ä¡Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ²Ù¤¬¤Þ¤ÀÀè¤È¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢3·îËö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ PGYTECH¤ÎMagCam¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿