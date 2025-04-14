Nothing¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone¡Ê3a¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢5Ëü4800±ß～¡£°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É®¼Ô¤ÏPhone¡Ê2¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º¸¤¬É®¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëNothing Phone¡Ê2¡Ë¡£±¦¤¬4·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëNothing Phone¡Ê3a¡Ë Phone¡Ê3a¡Ë¤Ï¡¢SoC¤Ë¡ÖSnapdragon 7s Gen 3¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Phone¡Ê2¡Ë¤Ï2Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤µ