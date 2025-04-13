¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/13¡ÛSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê2024¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¡×»ÒÌò¡¢ÉãÌò¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÁÒÅÄ±Íçý¡ÖGolden SixTONES¡×ÅÐ¾ì¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢VTR¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁÒÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡ª¡©¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤