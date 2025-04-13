TOYOTA GAZOO Racing¡Ê°Ê²¼¡¢TGR¡Ë¤Ï11Æü¡¢¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¿Ê²½·¿¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£TGR¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¤Ç¿Ê²½·¿GR¥ä¥ê¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤òÆ±»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯½©°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥È¥è¥¿¡¢¥¹¡¼¥×¥é RZ¤ò°ìÉô²þÎÉ"A90 Final Edition"¤âÈ¯É½º£