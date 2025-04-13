¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/13¡ÛSixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ÒÌò»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¼êºî¤ê¤Î¥±¡¼¥­¤¬¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÏÓÁ°¢¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢»ÒÌò»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¾å¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öºä¾åÇ¦¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬±£¤·¤¿¤¤²áµî¤ò¥Æ¥¹¥È·Á¼°¤Ç½ÐÂê¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿²áµî¤¬¾Ò²ð¤µ