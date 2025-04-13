[4.13 J1Âè10Àá Ä®ÅÄ 0-2 ±ºÏÂ ¹ñÎ©]±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ëº¸¥µ¥¤¥É¹¶·â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÉõ¤¸¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£±ºÏÂ¤¬¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄMFÁêÇÏÍ¦µª¤ÎÆÍÇËÎÏ¡£±¦SB¤ÎDFÀÐ¸¶¹­¶µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦MF°Âµï³¤ÅÏ¤â²ÃÀª¤·¡¢2ÂÐ1¤Î¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°Âµï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Îº¸¥µ¥¤¥ÉÂÐºö¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁê¼ê¤Ïº¸¤ÇÊø¤·¤Æ