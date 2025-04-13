¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ6²óÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Î±«Å·Ãæ»ß·èÄê¸å¤ËÊóÆ»ÂÐ±þ¤·¡¢±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Î1·³Éüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£12Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ÇÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿·ª¸¶¤ÏÁ´ÎÏ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê12Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡Ë¸«¤¿¤è¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥é¥ó¤È¤«¤¢¤ë¤±¤Éº£½µÃæ¤Ë