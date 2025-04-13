¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹0¡Ý16¥«¥Ö¥¹¡Ê4·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î13Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ÈÅðÎÝ¥¹¥¿¡¼¥È¡É4·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î13Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·Ù²ü¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î1²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¡¢°ìÎÝÎÝ¾å¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤ÎÂçÃ«¡¢ÂÇÀÊ