·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÄ¹Áª¤Ï13Æü¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦À¶¿åÀ»µÁ»á¡Ê83¡Ë¤ÎÍîÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»ÔÄ¹²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿å»á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¸½¿¦»ÔÄ¹¤Î¤¦¤ÁºÇ¹âÎð¡£