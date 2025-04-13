¡ü¡ÖÂç¤²¤µ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¡Ä¼¡Âè¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÇÏ·Ãæ¼óºÂ¡¦¾¾Ê¿Éð¸µ¤ò±é¤¸¤¿ÀÐºä¹ÀÆó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Éð¸µ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤ÇòÈýÌÓ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä10²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¾¾Ê¿Éð¸µÌò¤ÎÀÐºä¹ÀÆó¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê