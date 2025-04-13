¥¹¥­¥ó¥Ø¥Ã¥É¤«¤é?¤µ¤é¤Ë·ãÊÑ?!ºòÇ¯¡¢¶âÈ±¡¢¤Ü¤¦¤Ü¤¦É¦¡¢¥¹¥­¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢ÅÜÞ¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊÑ²½¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÍ¦¼ù(42)¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢µ×¡¹¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥óÅê¹Æ¤¬¤Þ¤¿ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Î¤Þ¤È¤á(¹õÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yuukikuroda23¤è¤ê)¡Ö¤¤¤á¤Á¤§¤ó¡×¤È¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ÎÁ°È±¤òº¸±¦¤Ë¿â¤é¤·¤Æ³Û¤ò½Ð¤·É¦¤òÃß¤¨¤¿´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¸å¤í