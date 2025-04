生活リズムが夜型の人は朝型の人に比べて、うつ病などの精神疾患になりやすいことがこれまでの研究で示されています。新たにイギリス・サリー大学の研究チームが行った研究では、夜型人間がうつ病のリスクを下げるために「マインドフルネス」が有効な可能性があるとわかりました。Mindfulness mediates the association between chronotype and depressive symptoms in young adults | PLOS Onehttps://journals.plos.org/plosone/