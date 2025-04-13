·§ËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄ¡ÖÉÔ»×µÄ¾¯Ç¯¡×¤¬12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô ½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­º¯¤Ê¤·Æ±·àÃÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦Ìò¼Ô¤ÎÂçÇ÷°°ÍÎ¤¬·àÃÄ¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¡ÖÉÔ»×µÄ¾¯Ç¯¤Ï¡¢²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£2009Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ÐÍè¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤¿