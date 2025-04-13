¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/13¡Û¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤Î¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤¬13Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®½Ð¤·¤¿ÃËÀ­¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¿ä¤·¤ÎÍ­Ì¾ÇÐÍ¥¢¡¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¡¢ÃËÀ­¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ®½Ð¤Ë¥³¥á¥ó¥È¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë»ä¤ÈÃËÀ­¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã