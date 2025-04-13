¡Ö¹­Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¤ÎÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¤È¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¾®±à¤ÏÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤È¸Þ²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç¤ÏÃæ·ø¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸å°ï¤·¡¢°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤Þ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÆóËó¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¸å¤Ë£³ÈÖ¡¦¾®±à¤¬±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÀèÀ©¤·¤¿¡£¾®±à¤Ï£¹ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£Àä¹¥Ä´¤Ç¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é