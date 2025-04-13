¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ú¤³¤Ñ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö4·î17ÆüÀ¤³¦·ìÍ§ÉÂ¥Ç¡¼´µ¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø·ìÍ§ÉÂ¤Î¤³¤È¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡Ù¡×¤Ç·ìÍ§ÉÂ¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ï¥Ã¡ª¡×¤È»þÀÞ¡¢¶«¤Ö°ìËë¤â¡£¡Ö¼«Á³¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£22Ç¯10·î