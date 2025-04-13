¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹0¡½16¥«¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯4·î12Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜµò¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2²ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éÈïÃÆ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄ¹¤Î5²ó¤ò81µå¤ÇÅê¤²¤­¤ê¡¢4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¥á¥¸¥ã¡¼½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥Û¡¼¥à8»î¹çÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£