²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢4·î9Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¶å½£¤¦¤Þ¤«¤â¤óº×¡×¡£¶å½£³Æ¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼÷»Ê¥Í¥¿¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ëÃæ¡¢É®¼Ô¤Îµï½»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó ¤è¤·¤ß²°¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅçÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤·¤ß²°¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¯»ùÅç¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼¯»ùÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ£¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ËÜ²È¤È¥¹¥·¥í¡¼ÈÇ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë