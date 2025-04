EXILE ATSUSHIが、約4年ぶりとなる単独ツアー<EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” Season2>の前哨戦と言える<EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” 〜復活祭〜>の初日公演を、4月12日にさいたまスーパーアリーナにて開催した。◆EXILE ATSUSHI 画像EXILE ATSUSHIは、2022年12月21日に開催した<EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH” 〜Christmas Special〜>の最終公演で、EXILEのボーカルとして