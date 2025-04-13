À»µ²ËâII¤¬¡¢ËâÎñ27Ç¯¡Ê2025¡Ë4·î12Æü¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µ­Ç°´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ëÁ´¹ñÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF SEASON ONE¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¢¡À»µ²ËâII ²èÁüÀ¨¤Þ¤¸¤­ÄìÎÏ¡¢¤ä¤Ï¤êËâÊª¤À¡ª 35¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¤Ï¥¼¥¦¥¹¤ÎË¸³²¡Ê¿ÍÎà¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡Ë¤Ë¤è¤ê±äÄ¹¤¬Â³¤­¡¢ËâÎñ25¡Ê2023¡ËÇ¯2·î15Æü¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤ÆºÇ½ª¸ø±é¤ò´°Î»¡¢Ëâ³¦¤Ø¤Èµ¢´Ô¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê