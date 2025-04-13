Ãæ¹ñ¤Î¹ñ»ºÎ¹µÒµ¡C909¤Ï12Æü¡¢¥é¥ª¥¹¹Ò¶õQV331ÊØ¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥ï¥Ã¥È¥¿¥¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹ÆîÉô¤Î¥Ñ¥¯¥»¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±µ¡¤Ë¤è¤ë½é¤Î¾¦¶ÈÈô¹Ô¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎC909·¿µ¡¤Ï¹ñÍ­Î¹µÒµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¹ñ¾¦ÍÑÈôµ¡¡ÊCOMAC¡Ë¤¬3·î30Æü¤Ë¥ê¡¼¥¹Êý¼°¤Ç¥é¥ª¥¹¹Ò¶õ¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥é¥ª¥¹¹Ò¶õ¤ÏC909¤ò¼ç¤Ë¹ñÆâÀþ¤ËÅêÆþ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¹ñºÝÀþ¤Ø¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£COMAC