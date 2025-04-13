ÁÀ¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÈÆ£°æÁïÂÀ¡É¤ÎÄê¤á¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£Á´¹ñ¤ò8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢ÂÐ¹³¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÄÂÎÀï¡ÖABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï2025 inspired by ±©À¸Á±¼£¡×¤Î½à·è¾¡Âè2»î¹ç¡¢ÃæÉô ÂÐ ´ØÀ¾A¤¬4·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè5¶É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÉô¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê36¡ËÀï¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö²¿¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¢ª¡Ö¥­¥¿¡¼¥Ã¡ª¡×¤È¤¤