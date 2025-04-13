¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ59Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ØÆâ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¤äµÆÃÓ¤È¶¦±é¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ë¥Î¤È¤«É÷Ëá¤¯¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ËÜ¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ê¤Ã