¢¡¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð2-1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡ËÀ¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶ùÅÄÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢2²ó¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï½é¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÆ¬¤Ë½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢8²ó¤Þ¤Ç89µåÈï°ÂÂÇ4¡¢4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬º£µ¨¤Þ¤À¾¡Íø¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÍÞ¤¨¤¿¶ùÅÄÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÜÀï¤ò