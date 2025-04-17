犬飼一はうどん屋さんでアルバイトをしている大学生。ある日、好きだった女の子が知らない男の人と歩いてるところに遭遇してしまいます。現実を受け入れられない彼はストーカーのようになってしまい……。 俺はストーカーなんかじゃない 126話 母と話し合いをしたのはもういつぶりだか思い出せないほど……。しかし、言葉は少ないけれど、ありがとうとしっかり感謝を伝えたハジメ。母を頼るなんてしてこ