2025Ç¯4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Ï9Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤³¤ÇJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÀäÂÐ¤Ë¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÂðÇÛ¡¦¼ê²ÙÊª°ì»þÍÂ¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï²ñ¾ì¤ÎÀ¾¥²¡¼¥È¡¦Åì¥²¡¼¥È¤ÎÎ¾Êý¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¡¢ÂðÇÛ¡¦¼ê²ÙÊª°ì»þÍÂ¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¡Ö¤ªÅÚ»º¤½¤ó¤Ê¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¿È·Ú¤ÊÉþÁõ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ìµ±ï¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë