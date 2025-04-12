JR西日本は、加古川線全線が1日乗り放題になる『ぶらり加古川線 tabiwa 1Day パス』をアプリ「tabiwa by WESTER」限定で発売します。有効期間は1日間、有効区間は加古川〜谷川駅間。発売期間は2025年4月13日(日)から10月13日(月・祝)まで。駅の券売機やみどりの窓口では購入できません。料金は大人1人1,200円（税込）で、こども料金の設定はありません。JR線自由周遊区間・1日乗り放題（イメージ）鉄道グッズなどの商品ゲット！「