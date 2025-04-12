¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê12Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤â¡¢1·³¾º³Ê¤òÂç¥¢¥Ô¡¼¥ëÃæ¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î6Ç¯ÌÜ¡¦ÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡Ö6ÈÖ°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ëº¸Íã5³¬ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆÃÂç¤Î1¹æ¥½¥í¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î±¦ÏÓ¡¦»ûÀ¾À®µ³¤Î141¥­¥íÄ¾µå¤ò´°àú¤Ë¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£7²ó2»à»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç