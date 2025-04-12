¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/12¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿°¤ÉôÁÏÇÏ¡¢²ÆÀî¥á¥¬¥ó¤¬4·î12Æü¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¥°¥ë¡¼¥× presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤­¡×¤½¤¦¤á¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ï¥°¢¡¡Öº£Æü¹¥¤­¡×¤½¤¦¤á¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¡¢Ì©Ãå¥Ï¥°¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¼ê¤ò·Ò