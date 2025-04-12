¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/12¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬4·î12Æü¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¥°¥ë¡¼¥× presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC·§ËÜ2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¢¡CUTIE STREET¸Åß·Î¤¼Ó¡õÇßÅÄ¤ß¤æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡×¸Åß·Î¤¼Ó¤ÈÇßÅÄ¤ß¤æ¤Î2¿Í¤¬·§ËÜ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëCUTIE STREET¡£¡Ö¤Ò¤¿¤à¤­¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸