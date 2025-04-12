¡Ö¤®¤Ü¤à¤¹¡×¤Ç¹¥±éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ ¡×(TBS)¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤¬È¾Ç¯´Ö¤ÎÎ±³Ø¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î²£¹ÂºÚÈÁ(17)¡£¼ç±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼(ÍÄ¾¯´ü)¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆüÌµ»ö¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËèÆü¤¬»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤ÇÇ»¤¹¤®