¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ¹¹ÔÂç¼ê¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥È¥é¥Ù¥ë¡ÊÍº»âÎ¹Í·¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¡¢ÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÏÑÅ´Æ»¡Ë¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö³¤É÷¹æ¡×¤¬12Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿·Ú¿©¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤·Ê¤Ê¤É¤Î±èÀþÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£³¤´ßÀþ¤Ë¶á¤¤°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¸ºÂ®Áö¹Ô¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³¤É÷¹æ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö½é¤Ï¿·ÃÝ¡ÊËÌÉô¡¦¿·ÃÝ»Ô¡Ë¡½ÂæÃæ¡ÊÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡Ë´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËè½µ¶â¡¢ÅÚ¡¢ÆüÍË¤ËÆî¹Á¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë¡½µ¹Íö¡ÊËÌÅìÉô