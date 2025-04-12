フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪金メダル、１４年ソチ五輪銀メダルのキム・ヨナさん（３４）が１１日、自身のインスタグラムを更新。春の日差しのもと、白いシャツにロングビスチェワンピースの爽やかな装いで屋外を歩く様子を投稿し反響を呼んでいる。コメント欄やＳＮＳなどでは韓国のファンから「最も美しい笑顔」、「恋に落ちる」、「国宝級美女」、「現世で１番美しい」、「意味分からんぐらい可愛いな」