忙しい日々に癒しと彩りをお届け!My Little Boxから「春の特大号」が登場!【画像を見る】こんなにぎっしり…春に大活躍のコスメセット家事、育児、仕事と朝から晩までやることに追われていると、自分を労ったり満たしたりする時間が不足しがちですよね。そんな忙しい日々に癒しと彩りをプラスする、あるギフトボックスが話題です。■日常にきらめきを「My Little Box(マイリトルボックス)」「My Little Box(マイリトルボック