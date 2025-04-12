¡Öºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£²Æü¡¢ºå¿À¡Ë£¹ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº¡Ë¤¬¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹¥È¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È£²ÈÖ¼ê¤Ø¡£È´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢µÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥°¥ó¥°¥óµÓ¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤ÎÌÔÄÉ¤òÉ¡º¹¤Ç¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´·»¤ËÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à½Å¾Þ£´¾¡¤Î¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢È¾»Ð¤Ë¤ÏÉÜÃæÌÆÇÏ£ÓÇÆ¼Ô¤Ç£²£°Ç¯Í­ÇÏµ­Ç°£²Ãå¤Î¥µ¥é¥­¥¢¤¬¤¤¤ë·ìÅý¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¤À¤¤£³Æ¬ÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È